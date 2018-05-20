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الوطن

بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة

اليوم AM 03:22
كتب: صلاح عبد الله
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة

نظم نادي روتاري الغردقة كوزموبوليتان قافلة لتوزيع شنط رمضان على الأسر الأشد احتياجا بمدينتي الغردقة وسفاجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بواقع 210 شنطة رمضانية.

وقال محمد الشناوي رئيس نادي روتاري الغردقة، إن النادي نظم قافلة لتوزيع شنط رمضان على الأسر الفقيرة في الغردقة وسفاجا، وتنفيذ خطة أعضاء النادي لتوزيع شنط رمضان بدأت من مدينة الغردقة بتوزيع كراتين رمضان وزنها 10 كيلو من خلال 3 جمعيات مشهرة ولحالات مدروسة بدأً من الوحدة الصحراوية في شارع التربية والتعليم والهلال الأحمر وجمعيه الإسراء في شارع المدارس.

ونظمت زيارة لمنازل الأسر المحتاجة بمدينة سفاجا لتوزيع شنطة رمضان على  120 أسرة بمنازلهم والمقدمة من أعضاء النادي، بمناطق مختلفة من مدينة سفاجا بناء على الكشوف المدرجة ومن خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية بالمدينة، وشارك في القافلة الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور علاء ربيع نقيب الأطباء بالبحر الأحمر.

بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة
بالصور| "روتاري الغردقة" يوزع شنط رمضان للأسر الفقيرة

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