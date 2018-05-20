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الوطن

بالفيديو| عمرو خالد عن إعلانه الأخير: أنا آسف خانني التعبير

منذ 14 دقيقة
كتب: صبحي عبد السلام
بالفيديو| عمرو خالد عن إعلانه الأخير: أنا آسف خانني التعبير

عمرو خالد

اعتذر الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن ما فهم خطأ في الفيديو الذي انتشر في الفترة الأخيرة والخاص بإعلان إحدى شركات الدجاج.

وأضاف «خالد» خلال بيان أصدره، أنه لا يمكن أبدًا أن يستغل الدين في الترويج لمنتج بعينه فهذا «غلط وغير مقبول»، مؤكدًا أنه لن يعطي مبررات على ذلك بقوله «أنا مش حدي مبررات وأقول إن الشركة دي وقف خيري يعنى كل شغلها عبارة عن أعمال خيرية وموجه للأعمال الخيرية، ولا أقول إن كلامي اجتزئ من مكانه لأني أتحمل الخطأ كاملاً وأنا المسؤول عنه».

وشكر الداعية في ختام البيان كل من دافع عنه وأحسن الظن به قائلاً: «الحقيقة أنا بقالي عشرين سنة شغال، العشرين سنة دي فيها إنجازات وفيها أخطاء؛ لأنني بشر أصيب وأخطئ. والله أعلم بنيتي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، لكنني أشكر كل الناس اللي ردت غيبتي ودافعت عنى وأحسنت الظن بي».

 

 

 

 

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