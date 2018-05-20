ضبط موظف بجهاز مدينة سوهاج الجديدة لزعمه تخصيص 3 شقق لشخص

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي بسوهاج، من ضبط موظف حاسب آلي بجهاز مدينة سوهاج الجديدة لتقاضيه 80 ألف جنيه من شخص بزعم تخصيص 3 شقق سكنية بمشروع بدر للإسكان الاجتماعي.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المنشأة، بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلي" يتضمن ضبط "أحمد.ع.ح"، 38 عاما، أخصائي حاسب آلي بمدينة سوهاج الجديدة، ويقيم دائرة مركز المنشأة، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه من "محمد.ك.م"، 38 عاما، محاسب بجامعة عين شمس، ويقيم حدائق القبة القاهرة نظير تخصيص 3 شقق سكنية بمشروع بدر للإسكان الاجتماعي على غير الحقيقة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه رد مبلغ 20 ألف جنيه من إجمالي المبلغ، قيد المحضر برقم 2179 إداري مركز المنشأة لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.