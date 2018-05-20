سرقة 4 شاشات كمبيوتر من مدرسة إعدادي بسوهاج

تلقى مركز شرطة جرجا بسوهاج بلاغا من مسئول الأمن بمدرسة الخمايسية الإعدادية بالقرعان يفيد بسرقة 4 شاشات كمبيوتر من المدرسة واتهم عاملين بالإهمال.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا بورود بلاغ من عبد الحليم حامد عبد القادر عبد اللطيف، 55 عاما مسئول الأمن بمدرسة الخمايسية الإعدادية بالقرعان، دائرة المركز ويقيم بذات الناحية باكتشافه كسر بغرفة الحاسب الآلي وسرقة 4 شاشات كمبيوتر، وأتهم كلاً من جمال.أ.ع، 54 عاما عامل بالمدرسة، ونورالدين.ر، 49 عاما عامل بالمدرسة ويقيمان بذات الناحية بالإهمال.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، بالفحص والمعاينة تبين وجود كسر بأحد الأسياخ الحديدية بالشباك الخلفي لغرفة الحاسب الآلي ولا يوجد أشياء أخري كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1691 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.