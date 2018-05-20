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الوطن

بالفيديو| "العاشرة مساء" يعرض تقريرا عن مصرع 3 في مصحة لعلاج الإدمان

اليوم AM 03:36
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| "العاشرة مساء" يعرض تقريرا عن مصرع 3 في مصحة لعلاج الإدمان

أحد الضحايا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا، عن مصرع 3 مدمنين بإحدى مصحات علاج الإدمان. 

وقالت شقيقة أحد المجني عليهم ويُدعى فاروق، أن شقيقها قُتل في اليوم التالي لإيداعه المصحة، بدعوى أنه رطم رأسه في الحائط عدة مرات نتيجة الألم الناتج عن توقف تعاطي المخدرات. 

وقال صديق فاروق: "لما شوفناه كانت هدومة متقطعة، والحزام بتاعه مكنش موجود، ومتعور في إيديه ورجليه". 

وأوضح أحد المُعتدى عليهم بالمصحة، أن الضحية اُعتدي عليها بالضرب أمام الجميع.

وأضاف باكيًا: "اتبهدلنا وفاروق اتضرب قدامنا ومكناش عارفين نعمل حاجة وإحنا متكتفين".

وقال آخر: "كنا بنتكتف ونتكهرب، وبنتبهدل".

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