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الوطن

فرج عامر يرد على اتهام مصارع له باستبعاده من المنتخب بسبب "المحسوبية"

منذ 20 دقيقة
كتب: شريف سليمان
فرج عامر يرد على اتهام مصارع له باستبعاده من المنتخب بسبب "المحسوبية"

محمود فوزي

رد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وعضو مجلس النواب، على اتهامه بالمحسوبية والمحاباة، من قِبل لاعب منتخب المصارعة محمود فوزي، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنه طبقًا لقانون الرياضة لا يجوز أن تتدخل الحكومة في عمل الاتحادات الرياضية حتى لا تتعرض لوقف النشاط من قِبل اللجنة الأوليمبية. 

وأضاف: "أنا معرفش المصارعة ولا لاعبيها ولا عمرنا اتدخلنا في عمل الاتحاد". 

وعن علاقته بوالد اللاعب أحمد عجينة، الذي قال فوزي إن فرج عامر جامله على حسابه، قال عامر: "آه أعرف أبوه، لكن مش بلعب مع اللاعب عشان أجامله".

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