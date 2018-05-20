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الوطن

إحالة واقعة تسرب غاز بحضانة خاصة في سوهاج للنيابة

منذ 41 دقيقة
كتب: خالد الغويط
إحالة واقعة تسرب غاز بحضانة خاصة في سوهاج للنيابة

الحضانة التي حدث بها تسرب غاز بسوهاج

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واقعة تسرب للغاز داخل إحدى الحضانات الخاصة بمدينة سوهاج، للنيابة العامة، مع غلقها، حيث تم نقل 9 أطفال مبتسرين إلى حضانات بديلة، ونقل 4 ممرضات أيضا، بعد إصابتهن بحالة اختناق، وجرى نقل الأطفال إلى حضانة أخرى بـ6 سيارات إسعاف مجهزة.

وعقب تلقى المحافظ إخطارا بحدوث حالات اختناق الممرضات العاملات بالحضانة الخاصة بالمدينة الطبية بحي غرب بمدينة سوهاج، تم إبلاغ مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة مكونة من كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيسا للجنة، وعضوية رئيس حي غرب، ومديرية الصحة، وإدارة العلاج الحر، وإدارة العلاج الوقائي ومدير عام الشؤون القانونية، وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، ومسؤول الحضانات، لمتابعة حالات الأطفال والممرضات وإعداد تقرير عن الحضانة التي حدث بها تسرب الغاز، وتعمل إدارة الشؤون القانونية على إعداد مذكرة لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

 

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