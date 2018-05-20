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الوطن

وزير النقل: جميع قطارات السكة الحديد تفحص قبل الرحلات خلال رمضان

منذ 14 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وزير النقل: جميع قطارات السكة الحديد تفحص قبل الرحلات خلال رمضان

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن جميع قطارات السكة الحديد تفحص قبل القيام بالرحلات في شهر رمضان المبارك، على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون و300 ألف مواطن يوميًا، وأن جميع الصيانات تتم بشكل دوري حفاظا على استمرار حركة التشغيل.

وأضاف عرفات، لـ"الوطن"، أن هناك التزاما كاملا بمواعيد قيام الرحلات وزمن التقاطر، موضحا أن هناك غرفة عمليات مركزية بالهيئة تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وانتظام الرحلات، وعدم وجود معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا أنه يعمل طوال الوقت على إحداث طفرة حقيقية بمنظومة السكة الحديد لخدمة جموع الركاب المسافرين.

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