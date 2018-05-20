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الوطن

بالصور| وفد من "حقوق إنسان الداخلية" يزور دور الأيتام والمعاقين

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد بركات
بالصور| وفد من "حقوق إنسان الداخلية" يزور دور الأيتام والمعاقين

جانب من الزيارة

شكل اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وفد من ضباط وضابطات القطاع لزيارة عدد من دور الأيتام والأيتام ذوي الإعاقة بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومنحهم هدايا عينية "سلع غذائية".

ولاقت الزيارة استحسان الأطفال ومشرفي الدور، وتوجهو بالشكر لهيئة الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية الكريمة.

جاء ذلك استمرارا لاستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد أهم محاورها إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية مع كافه فئات المجتمع وتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنسانى لهيئة الشرطة، وترسيخ معطيات حسن العلاقة مع القطاع الجماهيري وتعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة أجهزه الوزارة تجاه المواطنين، ما يشكل مردودا إيجابيا لديهم ولا سيما أطفال دور الرعاية.

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