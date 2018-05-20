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الوطن

تأجيل نظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء لـ24 يونيو

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد عيسي
تأجيل نظر دعوى إلغاء زيادة بدل العدوى للأطباء لـ24 يونيو

مجلس الدولة

قررت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء لجلسة 24 يونيو المقبل.

كانت الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار حسن عبدالحميد البرعي في جلسة 8 يونيو الماضي التنحي عن نظر الطعن لاستشعار الحرج.

وأوصت هيئة المفوضين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

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