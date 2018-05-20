"مهندسين كفر الشيخ" تفتتح الدورة الرمضانية للشباب لكرة القدم

يفتتح المهندس عبدالسميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التي تقيمها لجنة الشباب بالنقابة، تحت رئاسة المهندس حسام هميسة، رئيس لجنة الشباب بالنقابة، ويشارك بها المهندسين وطلبة كلية الهندسة والمعاهد.

وأكد المهندس حسام هميسة، رئيس لجنة الشباب، أن الدورة يشارك بها 7 فرق وتجرى بنظام الدوري على أن يكون دور قبل النهائي مع أصحاب الفرق الأربعة الأولى.

وأضاف المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة، أنه جرى إطلاق أسماء كبار المهندسين على الفرق المشاركة تقديرًا لدورهم في خدمة العلم والمجتمع، وسيتم منح الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى جوائز قيمة.

يذكر أن الدورة مجانية الرسوم ولم يتحصل أي مبالغ من الفرق المشاركة، وتنظم على مدار ثلاثة أيام من التاسعة مساءا إلى الواحدة صباحا تحت إدارة تحكيمية من منطقة كفر الشيخ للحكام، تحت رئاسة أحمد الرشيدي، ومشاركة احمد العباسي، الحكم الدولي.