محافظة الإسكندرية يوجه بالتعامل الفوري مع حادث انقلاب سيارة بـ"الدولي"

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جميع الجهات التنفيذية المسؤولة بالمحافظة من الحماية المدنية، ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، والمعاونين، وفريق الأزمات والكوارث بالمحافظة، فور وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي قبل كارفور بمحرم بك، بالتوجه إلى مكان الحادث والتعامل مع كافة مستجداته.

وشدد المحافظ على جميع الجهات بمتابعة حالات المصابين إثر الحادث، وإبلاغه بتقرير دوري عن الحالات لحين خروجها جميعًا من المستشفى، مشددًا على توفير كافة الرعايا الطبية اللازمة لجميع المصابين، والاطمئنان المستمر على تلقى الحالات المصابة الرعاية الطبية لحين امتثالهم للشفاء العاجل.

يذكر أن حادث الانقلاب نتج عنه حالة وفاة واحدة جرى نقلها إلى مستشفى كوم الدكة، و16 مصابًا ما بين إصابات كسور وكدمات، وتم نقلهم جميع المصابين في الحال إلى مستشفى رأس التين لتلقى العناية الطبية اللازمة.