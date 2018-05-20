رئيسة وزراء أسكتلندا: سنسعى مجددا للاستقلال عن بريطانيا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الأحد، إنها ستبحث مجددا إجراء تصويت ثان على استقلال اسكتلندا عندما تقدم الحكومة البريطانية صورة واضحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ستيرجن لبرنامج "بيستون" على شاشة تلفزيون "آي.تي.في" اليوم الأحد أن حزبها، وهو الحزب القومي الاسكتلندي، لن يمانع إجراء تصويت آخر على الاتفاق النهائي لانسحاب بريطانيا من التكتل لكنها تخشى العواقب إذا تباينت نتائج التصويت في كل جزء من المملكة المتحدة كما حدث في 2016، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت رئيسة الوزراء: "بمجرد أن يكون لدينا بعض الوضوح، وهو ما نأمل أن يحدث في خريف هذا العام، عن نتيجة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والتكتل فسأبحث مجددا مسألة موعد إجراء استفتاء على الاستقلال".

وأعلنت ستيرجن في وقت سابق لراديو "بي بي سي" البريطاني، أن حكومتها تسعى لأن تكون داخل سوق الاتحاد الأوروبي الموحد والاتحاد الجمركي الأوروبي.