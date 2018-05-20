بالصور| سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الامن بالإسكندرية من ضبط تشكيلاً عصابياً مكون من 6 أشخاص تخصصوا في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج وفك طبلة تشغيل السيارة "كونتاك"، وجرى ضبط 5 منهم ليهرب الأخير، وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك مع المتهم الهارب بارتكاب عدد 14 قضية.

وكان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط مكافحة جرائم سرقات السيارات، يفيد بضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج وفك طبلة تشغيل السيارة "كونتاك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين عدا الأخير، وهم كلًا من، "ا. ش. ا"، 30 سنة، سائق، مقيم مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، السابق اتهامه، في عدد 3 قضايا "سلاح ناري – سُكر - سرقة"، و"ع. ك. ع"، 30 سنة، عامل، مقيم مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، السابق اتهامه في عدد 5 قضايا "سلاح ناري – سرقة وسائل نقل – تبديد"، و"م. ع. م"، 47 سنة، صاحب سنتر تعليمي، مقيم الزوايدة دائرة قسم المنتزه ثالث السابق اتهامه في عدد 7 قضايا "تزوير– تبديد– سرقة"، والمحكوم علية في القضية رقم 13474/ 2017 جنايات المنشية "تزوير"، بالسجن لمده 10 سنوات، و"و. ا. ع"، 33 سنة، صاحب مكتب تأجير سيارات، مقيم دائرة قسم محرم بك، السابق اتهامه في عدد 2 قضية " تبديد – تزوير"، و "ك. ع. ل"، 25 سنة، مندوب مبيعات مقيم دائرة قسم عين شمس، محافظة القاهرة، و "ا. خ. ر"، 29 سنة، مزارع، مقيم كوم الفرج كركز ابو المطامير، محافظة البحيرة، السابق اتهامه في عدد 8 قضايا "سرقة - سرقة وسائل نقل ـ إيصال أمانه" .

وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك مع المتهم الهارب بارتكاب عدد 14 قضية بيانهم كالتالي، 5 قضايا بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، منهم القضية رقم 7367 / 2018 جنح قسم المنتزه ثان عن بلاغ "أ. م. م"، 41 سنة، فني إليكترونيات، بسرقة سيارته رقم 410727 ملاكي الإسكندرية أثناء تواجدها بدائرة القسم .

واعترفوا بارتكاب 3 قضايا أخرى بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، منهم القضية رقم 11293 / 2018 جنح قسم المنتزه أول عن بلاغ "ز. ف. ع"، بسرقة سيارتها رقم 214342 ملاكي الإسكندرية أثناء تواجدها بدائرة القسم .

وأضافوا بارتكاب 3 قضايا بدائرة قسم شرطة العامرية أول، منهم القضية رقم 11011 / 2018 جنح قسم العامرية أول عن بلاغ "م. ع. م"، بسرقة سيارته رقم "ج هـ ف ـ 1342"، ملاكي مطرح، أثناء تواجدها بدائرة القسم .

وأكدوا بارتكاب جرائم أخرى مثل حادث القضية رقم 6842 / 2018 قسم شرطة المنتزه ثالث عن بلاغ "أ. ج. ح"، بسرقة سيارته رقم "س ق هـ ـ 9728 مصر" أثناء تواجدها بدائرة القسم ، وحادث القضية رقم 13113 / 2018 قسم شرطة الدخيلة، عن بلاغ "ع. ع. ع"، بسرقة سيارته رقم "س ب د ـ 7124 مصر"، أثناء تواجدها بدائرة القسم ، وحادث القضية رقم 10393 / 2018 قسم شرطة باب شرقي، عن بلاغ "م. س. ش"، بسرقة سيارتها رقم "س ع ع ـ 7393 مصر"، أثناء تواجدها بدائرة القسم .

بإرشاد المتهمين جرى ضبط السيارات، وبعرضها على المجني عليهم تعرف كلا منهم على ما يخصه منها، وجاري عرضهم علي النيابة العامة.