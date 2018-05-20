ضبط 12 قطعة سلاح و9 قضايا مخدرات في حملة بكفر الشيخ

تمكنت حملة أمنية في محافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من قضايا المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية.

وشن ضباط إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، عددًا من الحملات المتوازية بكل المراكز، لمكافحة الجرائم بشتى صورها وأحكام السيطرة الأمنية، لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.

وأسفرت الحملات، عن تنفيذ 4300 حكام قضائي، وضبط 12 قطعة سلاح منها، طبنجة، و3 فرد خرطوش، وبعض الأسلحة النارية، كما ضبط 200 جرام "حشيش"، و310 جرام هيروين، و360 قرصًا مخدرًا، في 9 قضايا مخدرات.

حررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.