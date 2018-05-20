لطفي لبيب: "مصر ساترة بيوتنا.. ولازم نزود منسوب الوطنية عند الناس"

كشف الفنان لطفى لبيب، عن أجره في بداية عمله بالتليفزيون، إذ كان يتقاضى 3 جنيهات و65 قرشًا، متابعا: "كنت بروح مرتين أو تلاتة التليفزيون علشان أحرك إذن الفلوس".

وقال "لبيب"، في حواره مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأى عام"، المذاع عبر قناة "TEN"، إن أكثر الأكلات التي يحبها هي "الفول"، واصفا إياه بأنه "مسمار المعدة"، وتابع قائلا: "أنا مزاج في عمل الأكل، وبحب أدمس الكوارع، زي الفول".

وأوضح "لبيب"، أن مصر "تخوض حربًا أكثر شراسة من 73، خاصة أننا نحارب عدو مخفي"، مشيرًا إلى أن "حرب 73 والإرهاب حاليًا يحتاجان لأفلام وأنا أشارك فيهم جري بدون أي تفكير".

وتابع "لبيب"، "نحب مصر وعايشين فيها، وهي اللي ساترة بيوتنا، ولازم نحافظ على الدولة، ولازم نزود منسوب الوطنية عند الناس".