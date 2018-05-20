تسجيل الدخول

الوطن

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية "75.1% نسبة نجاح عامة"

منذ 14 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية "75.1% نسبة نجاح عامة"

مديرية التربية والتعليم بأسوان

اعتمد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2018 ، وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وأكد الفيومي أن نسبة النجاح في الإعدادية العامة بلغ 75.1%، و بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 25368 طالب وطالبة، حضر منهم 24929 طالب وطالبة، ونجح منهم 18715 طالب وطالبة، والإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح فيها 86.7%، حيث تقدم للامتحان 481 طالب وطالبة ، حضر منهم 399 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 346 طالب وطالبة.

وأضاف الفيومي، بلغت نسبة نجاح إعدادية المكفوفين 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين ثلاثة طلاب، أما بالنسبة لنتيجة الصم وضعاف السمع بلغت أيضاً 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين 17 طالب وطالبة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بكنترولات الشهادة الإعدادية على سرعة ودقة العمل خلال فترات تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة ورصد الدرجات، كما قدم كلاً من المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات الناجحين وتمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

أخبار متعلقة

"تعليم أسوان" تبحث الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية

"تعليم أسوان" تبحث الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية
وكيل "تعليم أسوان" يتفقد لجان تقدير درجات "عمر بن الخطاب الإعدادية"

وكيل "تعليم أسوان" يتفقد لجان تقدير درجات "عمر بن الخطاب الإعدادية"
وكيل "تعليم أسوان" يتفقد كنترول مدرستي "الأمل للصم" و"النور للمكفوفين"

وكيل "تعليم أسوان" يتفقد كنترول مدرستي "الأمل للصم" و"النور للمكفوفين"
مسؤولو "تعليم أسوان" يتابعون امتحانات الشهادة الإعدادية

مسؤولو "تعليم أسوان" يتابعون امتحانات الشهادة الإعدادية
"وكيل تعليم أسوان": انتهينا من امتحانات صفوف النقل الإعدادي والابتدائي

"وكيل تعليم أسوان": انتهينا من امتحانات صفوف النقل الإعدادي والابتدائي
وكيل "تعليم أسوان" يستقبل ويكرم تلاميذ مدرسة تقسيم الصداقة الابتدائية

وكيل "تعليم أسوان" يستقبل ويكرم تلاميذ مدرسة تقسيم الصداقة الابتدائية
افتتاح معرض "الأنشطة السنوي ما بين الماضي والحاضر" بـ"تعليم أسوان"

افتتاح معرض "الأنشطة السنوي ما بين الماضي والحاضر" بـ"تعليم أسوان"
"تعليم أسوان" يستأنف مشروع دعم التشغيل "GIZ"

"تعليم أسوان" يستأنف مشروع دعم التشغيل "GIZ"
مسؤول الكشافة بـ"تعليم أسوان" يقود مهرجان الجوالة العربي بأبو قير

مسؤول الكشافة بـ"تعليم أسوان" يقود مهرجان الجوالة العربي بأبو قير
بالصور| وكيل "تعليم أسوان" يهنىء "الفنية بنات" بفوزها في مسابقة أوائل الطللبة

بالصور| وكيل "تعليم أسوان" يهنىء "الفنية بنات" بفوزها في مسابقة أوائل الطللبة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"القوى العاملة": 1554 طعنا في الانتخابات العمالية على مستوى المحافظات

"القوى العاملة": 1554 طعنا في الانتخابات العمالية على مستوى المحافظات

3 دورات رمضانية في خماسي كرة القدم بالوادي الجديد

3 دورات رمضانية في خماسي كرة القدم بالوادي الجديد

دورات رياضية للشباب بالأقصر في رمضان

دورات رياضية للشباب بالأقصر في رمضان

"الصحة" تحذر من مستحضر قطرة للعين مغشوشة

"الصحة" تحذر من مستحضر قطرة للعين مغشوشة

بالصور| سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

بالصور| سقوط أكبر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

اختيارات الوطن

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

الأكثر قراءة

عاجل