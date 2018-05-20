محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية "75.1% نسبة نجاح عامة"

اعتمد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2018 ، وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وأكد الفيومي أن نسبة النجاح في الإعدادية العامة بلغ 75.1%، و بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 25368 طالب وطالبة، حضر منهم 24929 طالب وطالبة، ونجح منهم 18715 طالب وطالبة، والإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح فيها 86.7%، حيث تقدم للامتحان 481 طالب وطالبة ، حضر منهم 399 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 346 طالب وطالبة.

وأضاف الفيومي، بلغت نسبة نجاح إعدادية المكفوفين 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين ثلاثة طلاب، أما بالنسبة لنتيجة الصم وضعاف السمع بلغت أيضاً 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين 17 طالب وطالبة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بكنترولات الشهادة الإعدادية على سرعة ودقة العمل خلال فترات تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة ورصد الدرجات، كما قدم كلاً من المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات الناجحين وتمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.