رئيس"النقل البري": فوجئنا بسقوط أسماء كثيرة من كشوف المرشحين

قال مجدي حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل البري، إن النقابة من كبرى النقابات المستقلة التي وفقت أوضاعها وفقًا لقانون التنظيمات النقابية الجديد، إلا أنه عندما تم الانتهاء من كشوف المتقدمين من الهيئة لخوض الانتخابات، متابعًا: "فوجئنا بسقوط عدد كبير من المتقدمين بالكشوف المُعدَّة بالوزارة، علاوة على أن الوزارة لم تقسم الكشوف وفقًا للتوزيع الجغرافي واللجان التي حددتها النقابة في أثناء تقديم الأوراق".

وأضاف حسن لـ«الوطن»: «النقل العام وفقت أوضاع كل لجانها النقابية الـ16 وفقًا للقانون الجديد، وعلى الرغم من تقدمنا بكشوف تتضمن 14 لجنة على مستوى الهيئة، فإن الكشوف خرجت ولم تتضمن هذه اللجان بالإضافة لأسماء سقطت من الكشوف المقدمة من النقابة»، مؤكداً أن النقابة تقدمت بالطعن على هذه الملاحظات لتغييرها.