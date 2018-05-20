مقتل 13 مهرب مخدرات في حملة أمنية ببنجلادش

قتل 13 مهرب مخدرات واعتقل المئات، في حملة أمنية واسعة في بنغلادش ضد هذه التجارة المتسارعة النمو في البلاد، على ما أفاد مسؤولون، اليوم.

وقتل أربعة مهربين في وقت مبكر الأحد في عمليات دهم منفصلة، على ما أعلنت الشرطة، فيما أعلنت كتيبة النخبة للتدخل السريع أنها قتلت تسعة آخرين منذ الثلاثاء.

وأعلنت الكتيبة ايضا توقيف نحو 2,300 ألف تاجر ومهرب ومتعاط في مداهمات واسعة بدأت في مايو. وصادرت الشرطة كمية مخدرات تقدر قيمتها ب2.5 مليون دولار.وحذرت السلطات الأسبوع الفائت ان على المهربين أما الاستسلام واما مواجهة تطبيق القانون.

وتعهدت السلطات القضاء على المخدرات وعلى رأسها حبوب حمراء مسماة "يابا" هي خليط من مادتي الكافيين والميثامفيتامين، ومعروفة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا منذ عقود، وتصل منذ أشهر بكميات غير مسبوقة الى بنغلادش.

وتأتي غالبية هذه الكميات من بورما التي تملك عشرات المختبرات الصغيرة في مناطق تشهد حركات تمرد اتنية مسلحة.

وأكدت السلطات أن جميع المهربين المشتبه بهم قتلوا في تبادل إطلاق نار، لكن البعض أشار إلى سيناريو الفيليبين حيث تُتهم الشرطة بإعدام المشتبه بهم خارج إطار القانون.

وقال الناشط نصر الدين إيلان من منظمة أودهيكار الحقوقية المحلية: "تحدثنا إلى عائلات بعض الضحايا. وقالوا إن أبناءهم قتلوا خارج إطار القانون".

وتسعى السلطات في بنغلادش إلى احتواء تدفق كبير للمخدرات من بورما، حيث يستغل المهربون اللاجئين الروهينغا لتمرير بضاعتهم.

وقال قائد حرس الحدود في بنغلادش أسد الزمان شودوري إن "التهريب يتيح الحصول بسهولة على المال. وبما أنه لا تتاح للروهينغا فرصة أخرى من أجل البقاء، فإنهم يتحولون إلى مهربين".

واعتقل أكثر من 100 من الروهينجا بتهمة التهريب منذ أغسطس الماضي، كما تفيد الشرطة الإقليمية. وصادرت بنجلادش 40 مليون حبة مخدرة العام الماضي، وهي كمية قياسية، علما بأنها صادرت 9 ملايين حبة في أقل من ثلاثة أشهر.