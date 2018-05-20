سفارة مصر في برلين تستضيف حدث إنشاء منظمة ألمانية لتشجيع الاستثمار

استضافت السفارة المصرية في برلين اجتماعًا استهدف إمكانية تدشين منظمة في إطار الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا على الاستثمار في القارة الإفريقية.

وشارك في الفعالية بالإضافة إلى سفير مصر في برلين الدكتور بدر عبدالعاطي، وكل من عضو البوندستاج الألماني ومقرر إفريقيا بالتحالف الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يوهاناس سيلا، وماريو أوهوفن، رئيس الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة وعضوة مجلس الشيوخ في الكاميرون، وعدد من السفراء الأفارقة ورؤساء عدد من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستثمار في القارة.

وشدد السفير بدر عبدالعاطي، خلال الاجتماع، على الفرص الهائلة للاستثمار المتاحة في إفريقيا أمام الشركات الألمانية، وتوافر السوق والطبقة الوسطي والأيدي العاملة في القاهرة، منوهًا لقرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من يناير 2019 والتزامها بالمزيد، لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية في القارة بهدف خلق مزيد من فرص العمل.

كما أكد رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن الاتحاد يضم 700 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يعمل بها ١٢ مليون عامل، وأن الاتحاد يرغب في توسيع عملياته في إفريقيا.

وأشار إلى أهمية الدور المصري في إفريقيا، وقدم السفراء الأفارقة الشكر على استضافة السفارة المصرية لاحتفالات يوم إفريقيا في 25 مايو المقبل، موضحًا أن هناك فرص متاحة للأعمال والاستثمار في القارة، وأن هدف إنشاء هذه المؤسسة الجديدة هو أن تكون جسرًا للتفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية والقارة الإفريقية.

وأكد عضو البوندستاج الألماني سيلا تقديره البالغ لرؤية مصر 2030، والتي تؤكد دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في مصر، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية.