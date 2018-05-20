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الوطن

بالأسماء.. قائمة الـ100 المستحقة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالطور

منذ 36 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالأسماء.. قائمة الـ100 المستحقة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالطور

رئيس مدينة الطور

أعلن المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة جنوب سيناء أن جهاز تنمية سيناء أرسل 100 اسم من الأسماء المستحقة للوحدات السكنية الجديدة بمدينة الطور في أحياء النصر والشروق.

وقال المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة الطور، في تصريحات صحفية، إنهم سلموا 702 وحدة من الإسكان الاجتماعي الجديد للمواطنين من إجمالي 4200 وحدة بواقع 428 وحدة بحي الشروق و274 وحدة بحي النصر.

وأضاف رئيس المدينة، أنه على جميع مستحقي الوحدات السكنية الواردة أسمائهم من جهاز تنمية سيناء، إحضار كل المستندات المطلوبة للتعاقد وسداد الرسوم المستحقة. 

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