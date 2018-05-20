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الوطن

خبير عراقي: "العبادي" هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة العراقية

منذ 47 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
خبير عراقي: "العبادي" هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة العراقية

حيدر العبادي

قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، الدكتور واثق الهاشمي، إن في حالة نجاح رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في الوصول إلى اتفاق مع المرجعية الدينية، مقتدى الصدر، خلال اللقاء الذي جمعهما فسيكون هناك تمهيداً للكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي، 165 مقعد، معرباً عن اعتقاده أن الحوار مازال مفتوحاً ولم ينتهي.

وأضاف الهاشمي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن هناك تأثير للعوامل الخارجية في التوجهات والاتفاقات الداخلية العراقية، مؤكدا أنه منذ عام 2003 ويُعد "اللاعب الخارجي" هو الأبرز في العراق، وعن طريقه يتم اخيتار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، خاصة إيران والولايات المتحدة والمرجعية الدينية في النجف.

وأوضح الهاشمي أن "العبادي" هو المرشح الأبرز لتولى رئاسة الحكومة، إذ يوجد دعم خارجي وداخلي له، وهناك أسماء أخرى تم تداولها مثل "جعفر الصدر" و"فالح الفياض" وغيرهم، معربا عن تخوفه في ظل انتشار السلاح في العراق أن يتم اللجوء للسلاح.

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