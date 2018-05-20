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الوطن

رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الصيدلة والعلوم

منذ 27 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الصيدلة والعلوم

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات

عقد الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، يرافقه نائبه لشئون التعليم الدكتور مصطفى عبدالنبي، اليوم، جولة تفقدية لكليتي الصيدلة والعلوم، في ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة، للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية الامتحانية.

وتابع رئيس الجامعة ونائبه، غرف المراقبة للكاميرات بلجان الامتحانات بكليتي الصيدلة والعلوم، كما تفقدا امتحانات البرامج المتميزة بلجنة الصيدلة الإكلينيكية، مشددًا على المراقبين والملاحظين منع دخول الطلاب داخل اللجان بالتليفونات المحمولة، مع ضرورة ترك متعلقاتهم خارج اللجان، والالتزام بالتعليمات المدونة بكراسة الأسئلة لكل مادة.

كما رافق رئيس الجامعة خلال جولته بكلية الصيدلة الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم.

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