الكنيسة تحيي الذكرى الـ32 لوفاة أول أسقف لإيبارشية ملوي في المنيا

أحيت إيبارشية ملَّوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، صباح اليوم السبت، الذكرى 32 لوفاة الأنبا بيمن، أول أسقف للإيبارشية، والذي توفي في 19 مايو 1986.

وترأس الانبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، صلاة القداس الإلهي بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والخدام وشعب إيبارشية ملَّوي، بتلك المناسبة.

وتمت سيامة الأنبا بيمن أسقفًا عامًا بيد البابا شنودة الثالث في يونيو 1975 وتم تعيينه عميدًا لمعهد الرعاية والتربية بالقاهرة، وتم تجليسه أسقفًا لايبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين في يوليو 1976 ليصبح أول أسقف للإيبارشية بعد تقسيم إيبارشية المنيا.