توفير خدمات صحية بالمجان لـ5900 عامل غير منتظم بالوادي الجديد

أعلن أحمد طليب، وكيل مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، توفير الخدمات الصحية بالمجان لـ5900 عامل غير منتظم بمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف طليب، في تصريحات صفحية، اليوم، أنه جرى التعاقد مع مستشفى خاص وصيدلية بكل من مركزي الخارجة والداخلة، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان للعمالة غير المنتظمة، من خلال خطاب رسمي يتسلمه العامل من مقار مكاتب التشغيل بالمحافظة.

وتابع طليب أن المديرية تتولى حاليًا إعداد الكشوف الخاصة بصرف منحة عيد الفطر المبارك، تمهيدًا لصرفها للعمال على أرض المحافظة والمسجلين لدى المديرية.