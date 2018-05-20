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الوطن

"تعليم المنيا": لا شكاوى من اللغة العربية والدين في امتحانات الدبلومات

منذ 5 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"تعليم المنيا": لا شكاوى من اللغة العربية والدين في امتحانات الدبلومات

امتحانات دبلومات فنيه

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من طلاب الدبلومات الفنية في امتحان مادتي اللغة العربية والتربيه الدينية.

وأضاف عزب، خلال تفقدة لجنة مدرسة كفر المنصورة الفنية بنات، ولجنة المهنية الملحقة على مدرسة كفر المنصورة للتعليم، أنه تم تجهيز الاستراحات المخصصة لاستقبال الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وأن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 55 ألف طالب على مستوى المحافظة بينهم 25 ألفًا و12 طالبًا في نظام الثلاث سنوات بالتعليم الصناعي موزعين على 49 لجنة، وفي نظام الخمس سنوات يؤدي 200 طالب الامتحانات في لجنة واحدة، وفي نظام التعليم المزدوج يؤدي 320 طالب بلجنة واحدة.

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