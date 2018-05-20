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الوطن

محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختبار المتقدمين لوظائف بالمحليات

اليوم PM 06:21
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختبار المتقدمين لوظائف بالمحليات

اللجنة

ترأس اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم، لجنة لاختبار 11 متقدم لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية بقرية الجديدة، وسكرتير وحدة محلية بملامس بمركز منيا القمح، ورئيس وحدة محلية بكفر أيوب سليمان بمركز بلبيس، لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة.

وأضاف المحافظ أن معايير الاختيار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم، لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

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