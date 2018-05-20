تسجيل الدخول

الوطن

متطرفون يمينيون يعتدون على رئيس بلدية سالونيكي

منذ 36 دقيقة
كتب: (أ ف ب)
متطرفون يمينيون يعتدون على رئيس بلدية سالونيكي

اليونان- أرشيفية

 تعرض رئيس بلدية سالونيكي، ثاني أكبر المدن اليونانية، لاعتداء بايدي متطرفين يمينيين ما أدى الى نقله الى المستشفى صباح الاحد.

وكان يانيس بوتاريس (75 عاما) الذي خرج من المستشفى، يشارك في تجمع السبت لاحياء ذكرى مجزرة يونانيي البحر الأسود في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها.

واضطر الحراس الى اخراجه من التجمع بعدما لجأ الحشد الى العنف.

وفي تصريح ادلى به الأحد لوكالة الانباء الوطنية، قال "ضربوني في كل مكان، وركلوني ولكموني".

واضاف رئيس البلدية، الشخصية المثيرة للجدل في السياسة اليونانية، انه تعرض "لاعتداء مشين"، لكنه قال انه "بخير".

وذكرت الشرطة الاحد انها اعتقلت شخصين على صلة بالاعتداء.

وتظهر صور من التجمع بوتاريس وهو يتعرض للمضايقة من الحشد. وبينما كان يهم بالمغادرة ألقى عليه اشخاص مقذوفات ثم شوهد يقع ارضاً.

وحاولت مجموعة من الأشخاص تحطيم الزجاج الخلفي لسيارته فيما كان يغادر المكان.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس ان المهاجمين هم "من اليمين المتطرف".

واشادت اورانيا ميخالولياكو ابنة زعيم حزب النازية الجديدة "الفجر الجديد" بمنفذي الحادث واتهمت بوتاريس بأنه "معاد لليونان".

وكتبت السبت على تويتر "احسنتم لكل شخص ادى واجبه في يوم سالونيكي اليوم. لهم كل احترامي والف احسنتم".

وكثيرا ما تعرض بوتاريس لانتقادات المتطرفين بسبب تصريحاته حول مسائل حساسة مثل مقدونيا وتركيا واسرائيل.

واثار الغضب حين وصف كمال اتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة الذي يكرهه اليونانيون، بأنه "قائد كبير".

كما وصف ب"الحمقى" معارضي التوصل الى تسوية بشأن الخلاف حول تسمية مقدونيا المجاورة.

وعلق الاعلام التركي على الحادث.

وذكرت صحيفة حرييت ان بوتاريس وصف الاتراك ب"الاشقاء" واقترح اعادة تسمية شارع رئيسي في سالونيكي باسم اتاتورك الذي ولد في المدينة التي تستقطب الزوار الاتراك، في العام 1881.

أخبار متعلقة

مقدونيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن الاسم الجديد للبلاد

مقدونيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن الاسم الجديد للبلاد
اليونان تطالب مقدونيا بتعديل دستورها قبل التوصل لحل بشأن اسمها

اليونان تطالب مقدونيا بتعديل دستورها قبل التوصل لحل بشأن اسمها
3 إسبان ودنماركيان يواجهون تهمة تهريب البشر في اليونان

3 إسبان ودنماركيان يواجهون تهمة تهريب البشر في اليونان
تحطيم شواهد قبور يهودية في اليونان

تحطيم شواهد قبور يهودية في اليونان
مقتل شاب خلال شجار بين لاجئين في اليونان

مقتل شاب خلال شجار بين لاجئين في اليونان

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد الإفطار بالمدينة الجامعية

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد الإفطار بالمدينة الجامعية

ضبط تاجرين بحوزتهما 13 طن أسمدة زراعية في كفر الشيخ

ضبط تاجرين بحوزتهما 13 طن أسمدة زراعية في كفر الشيخ

محافظ دمياط يعلن تطوير محطة مياه دمياط بتكلفة 110 ملايين جنيه

محافظ دمياط يعلن تطوير محطة مياه دمياط بتكلفة 110 ملايين جنيه

"الأعلى للإعلام": حريصون على العلاقات مع السودان.. ونحذر المساس بها

"الأعلى للإعلام": حريصون على العلاقات مع السودان.. ونحذر المساس بها

"التعليم" تتفقد لجنة "أمل صلاح الدين" للصم وضعاف السمع

"التعليم" تتفقد لجنة "أمل صلاح الدين" للصم وضعاف السمع

اختيارات الوطن

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

معاناة مع وصمة «رد سجون»: «من كان منكم بلا خطيئة.. فليرمنا بحجر»

معاناة مع وصمة «رد سجون»: «من كان منكم بلا خطيئة.. فليرمنا بحجر»

الأكثر قراءة

عاجل