مقدونيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن الاسم الجديد للبلاد

أعلن رئيس وزراء مقدونيا زوران زائيف، اليوم، التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن الاسم الجديد للبلاد.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن رئيس الوزراء المقدوني قوله "إن الطرفين اتفقا على إطلاق اسم جمهورية ايلنداينسكا مقدونيا على بلاده، باعتباره الحل المقبول الذي يحظى بقبول الطرفين".

وأشار رئيس الوزراء المقدوني إلى أن استفتاء سوف يعقد - دون تحديد موعده - من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم في الاسم الجديد للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن ايلنداينسكا هو اسم بلدة مقدونية قامت بانتفاضة شهيرة عام 1903 ضد الاحتلال التركي. وكانت مقدونيا جزء من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة، قبل أن تنفصل عنها وتعلن استقلالها عام 1991.

يذكر أن اليونان عرقلت عملية انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، حيث ترى اليونان أن استخدام هذا الاسم من جانب جارتها، مقدونيا، ينطوى على أطماع إقليمية في منطقة تحمل ذات الاسم شمال اليونان.