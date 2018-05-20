"الأوقاف" لعمال المساجد: أخذ مقابل لحماية أحذية المصلين ممنوع

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بمنع العاملين بالمساجد من الحصول على مقابل لحفظ الأحذية.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 116 لسنة 2018: "خدمة حفظ أحذية المصلين بالمساجد تكون مجانية ويحال للتحقيق بديوان عام الوزارة كل من يطلب أو يقبل مقابلا لحفظ الأحذية من العاملين في المسجد، ويكلف إمام المسجد ومفيش المنطقة ومدير الإدارة التابع لها المسجد بمتابعة التنفيذ".

وشدد قرار الوزير على استبعاد المخالفين للقرار من العمل بالمساجد الكبري ومساجد النذور إضافة لما يترتب على التحقيق من جزاءات.