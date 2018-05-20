الجارحي لـ«الوطن»: سنحصل على مليارى دولار من «النقد الدولي» في يوليو

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، لـ«الوطن» أن وصول الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، مرتبط باجتماعات مجلس إدارة «الصندوق» لعرض تقارير بعثته إلى «القاهرة»، متوقعاً الحصول على المبلغ في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وعن مشروع الموازنة، قال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى، موضحاً أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات، وزيادة مخصّصات الحماية الاجتماعية الموجّهة للفئات الأكثر احتياجاً.