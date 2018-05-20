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الوطن

أمسيات شعرية وليالي رمضانية بـ"ثقافة الدقهلية"

اليوم PM 08:58
كتب: شيماء عادل
أمسيات شعرية وليالي رمضانية بـ"ثقافة الدقهلية"

أرشيفية

بمناسبة شهر رمضان، يقيم فرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال شهر رمضان.

تتضمن يوم 28 مايو إقامة عرض لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بحديقة قصر الثقافة، بالإضافة لإقامة سيمنار علمي لنادي الطيران بقصر ثقافة المنصورة ولقاء مع الشباب المخترعين، بجانب أمسية شعرية للشاعرة رشا الفوال، الشاعر مجدي سالم، يوم 29 مايو يقام حفل إنشاد ديني، أمسية شعرية للشاعرين السيد عبد الصمد، عبدالله جمعه، بالإضافة لعرض لفرقة علي مبارك للسيرة والموال، وذلك بحديقة قصر ثقافة الطفل.

وفي يوم 30 مايو يقام صالون المرأة الثقافي للمرأة العاملة وحقوقها بقصر ثقافة نعمان عاشور، وبحديقة قصر ثقافة الطفل تقام أمسية شعرية، عرض لفرقة المطرية التلقائية ضمن ليالي رمضان الثقافية يوم 31 مايو تقام أمسية دينية، عرض لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، عرض أوبريت خاتم المرسلين.

 

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