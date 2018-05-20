بالصور| محافظ مطروح يشارك الأيتام الإفطار في خيمة رمضان

اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح خلال مشاركته افطار مع 3 الاف من الايتام والاكثر احتياجا من اهالى مطروح

شارك اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، أبناء مطروح من الأيتام والأكثر احتياجا الإفطار في أول أيام الخيمة الرمضانية التي تقام للعام الثالث وتتسع لـ 3 اآلاف صائم يوميا، بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الإمارتية لنخيل التمور، واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

وحرص المحافظ على تناول الإفطار على مائدة الأطفال الأيتام، مؤكدًا وجود خيمة رمضانية لإفطار 400 صائم، فى كل مدينة من مدن المحافظة الـ 7 الأخرى بجانب مائدة مرسى مطروح، دعما من رجال الأعمال المخلصين، موجها الشكر لرجال الأعمال الوطنيين الذين يتحملون المسئولية في أصعب الأوقات التى تمر بها مصر الغالية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع أهالي مطروح بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن الخيمة مستمرة طوال الشهر، مع إقامة ندوات ودروس دينية لتقديم خطاب دينى وسطي مستنير، بمشاركة كبار علماء ومشايخ وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بالإضافة إلى إستضافة عدد من مشاهير العلماء لالقاء الخطب الدينية.

وأضاف أبو زيد، عقب الإفطار أنة يتم العمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين حيث تم اطلاق مبادرة مطروح تحارب الغلاء بعمل تخفيض للعام الثانى على التوالى يشمل 117 سلعة منوعة بقيمة 30%.

وأثنى الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الإمارتية لنخيل التمور على الخيمة الرمضانية بمطروح وحسن التنظيم.