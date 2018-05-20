إحالة محصل بسكك حديد أسوان اختلس 63 ألف جنيه لـ"التأديبية"

أحالت النيابة الإدارية صراف بمحطة سكة حديد أسوان، للمحاكمة بتهمة اختلاس قيمة تحصيل تذاكر الركاب لحسابه الخاص، والتي تقدر بـ 63 ألف جنيه.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 373 لسنة 2017، والتي باشرها فريق التحقيق المكون من أحمد حلمي، ومصطفى التريكي ،رئيسا النيابة بنيابة كوم امبو الإدارية بإشراف المستشارأحمد عبد العزيز هرماس، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، عن قيام صراف التذاكر بمحطة سكة حديد أسوان باختلاس مبلغ قُدرت قيمته بنحو 63 ألف جنيه قيمة تحصيل بيع تذاكر سكة حديد منطقة كوم أمبو عهدته والمسلمة إليه بحكم وظيفته وذلك خلال الوردية المكلف بها.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة جرد ثلاثية مكونة من مفتشين بهيئة سكك حديد مصر وذلك لفحص التوريدات التي تمت خلال اليوم الذي حدثت فيه الواقعة، وأسفر الفحص عن ثبوت مسئولية المتهم وقيامه باختلاس ذلك المبلغ المشار إليه والذي كان في عهدته خلال الوردية التي كان يعمل بها.