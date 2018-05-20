مرتضى منصور: رامز جلال لا يجرؤ على استضافتي.. "مش هيرجع مصر تاني"

قال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إن ما يحدث في رمضان مهزلة، مهاجما المنتجين والممثلين قائلا: "اتقوا الله في دينكم في وبلدكم".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن برنامج الفنان رامز جلال مكشوف، متابعا: "اللي بيستضيفهم بيبقوا عارفين المقلب، بس اللي بياخد أربع آلاف دولار بيتمسح بكرامته الأرض ويسكت".

ووجه رئيس نادي الزمالك رسالة لمن يظهر في برنامج "رامز تحت الصفر": "أنا عارف إنكم عارفين المقلب، بس هو بيرميلك دولارات تحت جزمته تروح تاخدها، وتبهدل نفسك وتهين نفسك".

وأكد أن رامز جلال لا يجرؤ على استضافته خلال البرنامج وهو يعلم ذلك، مضيفا: "هو عارف إن لو عمل كدا مش هيرجع مصر تاني".