«الصحة» تُحذر من 7 أدوية ومستحضرات تجميل مغشوشة بالأسواق

حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان من وجود نحو 7 أدوية ومستحضرات تجميل مغشوشة بالأسواق، بينها أدوية لعلاج سرطان الثدى والبروستاتا، والتصلب المتعدد، وقطرات العين، وكريمات لتجميل البشرة. وأرسلت الإدارة المركزية عدة منشورات لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تحذر من العبوات المغشوشة، وحمل المنشور الأول رقم 30 لسنة 2018 غش تجارى، وطالب بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر «GILENYA 0/5 MG CAP»، المستخدم فى علاج مرض «التصلب المتعدد»، وذلك للتشغيلات بأرقام S0147، وs0163، والمدون عليها تاريخ انتهاء صلاحية خلال شهر مايو الحالى.

وأوضحت «الإدارة»، فى منشورها الصادر بتاريخ 7 مايو الماضى، أن العبوات الأصلية من المستحضر من استيراد الشركة المصرية السويسرية لصالح إحدى الشركات، وأنه يمكن تمييز العبوات الأصلية من المغشوشة والمقلدة عبر أخطاء فى الكلمات المكتوبة عليها، والتى أُرسلت لجميع المستشفيات العامة والخاصة، موجهة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذا المستحضر، وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير، وإفادة «الشئون الصيدلية» بما تم فى هذا الصدد.

واشتملت «التحذيرات» على عبوات من التشغيلة رقم 7F307A من مستحضر «Taxotere 20 mg»، المستخدم فى علاج سرطان البروستاتا، والرئة، والثدى، والمستوردة من الخارج، بعد طلب من الشركة المالكة للمستحضر، مع ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالفين للقرار. وتضمنت التحذيرات العبوات المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر من مستحضر «TWINZOL»، وهو قطرة للعين، وذلك للتشغيلة رقم 0216126، بتاريخ إنتاج شهر يونيو 2016، وتاريخ انتهاء يونيو 2018، حيث إن الشركة المنتجة للمستحضر أكدت أنها لم تنتج هذه التشغيلة بمصنع الشركة. وشملت التحذيرات عدداً من مستحضرات التجميل المغشوشة بالأسواق، بينها تشغيلتان من مستحضر «MOON TOUCH SPRAY» المستخدم فى تفتيح البشرة، حيث إن الرقم المدون على التشغيلتين غير صحيح، ولا يخص المستحضر.

«الشئون الصيدلية»: تتضمن أدوية لسرطان البروستاتا والرئة والثدى و«التصلب المتعدد» وقطرات للعين.. و«الصحة النفسية» تؤكد انفراد « » ببدء عمل أول عيادة لـ«الصدمات»

كما حذرت الوزارة من تشغيلة مدونة على مستحضر يُستخدم للبشرة لدى السيدات يُدعى «كازابلانكا لبن جوز هند»، حيث إن الرقم المدون على التشغيلة غير صحيح.

وأصدرت الإدارة منشوراً بأسماء 3 مستحضرات مرطبة للجلد، لوجود مادة «GTN» ولا يتم الموافقة على تسجيلها بمستحضرات التجميل، ومستحضر آخر لم تقدم الشركة لإعادة تسجيله بعد مرور 10 سنوات على الإخطار، وكانت أسماء تلك العقاقير كالآتى: «GAMTO GTN CREAM»، و«GOBA GTN CREAM»، و«DREAM CARE GTN CREAM».

فى سياق منفصل، أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن افتتاح عيادتين خارجيتين لاستقبال حالات الاضطرابات النفسية الناشئة عن الصدمات والكوارث البيئية والاجتماعية. يأتى ذلك تأكيداً لانفراد «الوطن»، فى عددها الصادر يوم السبت 12 مايو الحالى، حول استعداد «الصحة» لافتتاح أول مستشفيات حكومية لعلاج «كرب ما بعد الصدمة»، على أن يكون الكشف وصرف الدواء بجنيه واحد فقط.

وأضافت «الصحة النفسية»، فى بيان صادر عنها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أن مستشفى العباسية للصحة النفسية سيستقبل المرضى فى تلك العيادة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ومستشفى حلوان للصحة النفسية سيستقبل المرضى يوم الخميس من كل أسبوع.

ولفتت «الأمانة» إلى أن العيادات تعمل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية عشرة ظهراً، موضحة أن الخدمات العلاجية النفسية المقدمة للحالات المستفيدة بها ستتم تحت إشراف أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين متخصصين فى المجال. وأشارت إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بوزارة الصحة والسكان، والهلال الأحمر المصرى، ولجنة الإغاثة والدعم والمساعدات الإنسانية بعدة جهات، بهدف تحويل الحالات التى تستلزم التدخل النفسى المتخصص. وتُعرف تلك الحالات المرضية بأنها مُصابة بما يُسمى «اضطراب ما بعد الصدمة»، وهو الشعور بالخوف أو الرهبة بعد المرور بحادث، مع عدم التعافى منه بمرور الوقت على خلاف الطبيعة، ليظل الشخص يعانى من أعراض مختلفة قد تؤدى إلى الإعاقة فى أداء وظائف حياته اليومية. فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 59 منشأة طبية خاصة بمحافظة الدقهلية، لعدم وجود الاشتراطات الصحية والفنية، وذلك فى الفترة من 22 أبريل الماضى وحتى 7 مايو الحالى. وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه من ضمن الـ59 منشأة، 17 معمل تحاليل، تفتقد الاشتراطات الصحية والفنية الملحقة بالمعامل، و7 عيادات أسنان، و9 باطنة وأمراض صدرية، و4 «علاج طبيعى»، و2 «رمد»، وعيادة جراحة مخ وأعصاب، و3 مراكز لرعاية الأطفال، بالإضافة إلى 5 مراكز طبية كبيرة بها مختلف التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن جميع تلك المنشآت تفتقد الإجراءات الوقائية وأساليب مكافحة العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة مستمرة فى حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة والحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مع اتباع أساليب مكافحة العدوى.