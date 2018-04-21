مسؤولة بالصحة تكشف تفاصيل ضبط أدوية مغشوشة: حولنا الصيدليات للنيابة

كشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل ضبط 1300 دواء، و525 كرتونة مكملات غذائية من أصناف مختلفة، مهرب ومغشوش وغير مسجلة بوزارة الصحة، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والمنصورة، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت زيادة، في تصريحات صحفية، إنه جرى ضبط صيدلية بها 700 عبوة من أدوية مختلفة الأنواع مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر بمنطقة حلمية الزيتون، محافظة القاهرة ، وحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3452 جنح قسم شرطة الزيتون لسنة 2018 والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضافت أنه جرى مداهمة مخزن غير مرخص بمنطقة شوتس، الرمل، بمحافظة الإسكندرية، حيث جرى ضبط 60 دواء من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والمجهول المصدر وكذلك تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وحرر محضر بالواقعة قيد برقم 5543 جنح قسم شرطة الرمل أول لسنة 2018 للعرض على النيابة.

وأشارت إلى ضبط 150 قرصا من الأدوية المخدرة المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بإحدى الصيدليات بمنطقة سرس الليان بالمنوفية، حيث جرى ضبط 90 كبسولة تسخدم في التخسيس مجهولة المصدر، وحرر محضر برقم (1148) جنح سرس الليان لسنة 2018 والعرض على النيابة المختصة.

ولفتت إلى ضبط 300 عبوة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر بصيدلية كائنة بمدينة بنها محافظة القليوبية، حيث حرر محضر بالواقعة قيد برقم 2690 جنح قسم شرطة بنها ثان لسنة 2018 والعرض على النيابة المختصة.

وذكرت زيادة أنه جرى ضبط مكان غير مرخص بمحافظة المنصورة به 525 كرتونة من المكملات الغذائية من أصناف مختلفة، إضافة إلى 22 ألفا و500 زجاجة فارغة بلاستيكية دون بطاقات تعريفية أو بيانات، و100 كرتونة بها زجاجات مملؤة بسائل غير معروف وغير مدون عليها أي بيانات، و7 كرتونة بها أغطية بلاستيكية، فضلا عن 30 ألف عبوة كرتونية فارغة معدة للتعبئة، وعلى الفور حرر محضر بالواقعة وأبلغت النيابة المختصة التي تباشر التحقيقات.