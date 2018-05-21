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الوطن

تعاون بين حي الوايلي و"عين شمس" لتجميل أسوار الجامعة 

اليوم AM 01:07
كتب: أحمد أبو ضيف
تعاون بين حي الوايلي و"عين شمس" لتجميل أسوار الجامعة 

طلاب عين شمس اثناء تجميل أسوار الجامعة -ارشيف

أشاد الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة وحي الوايلي برئاسة العميد أركان حرب عمرو محمد فكري، رئيس الحي، وخصوصًا فيما تقدمه رئاسة الحي من دعم كامل للأنشطة الخدمية والبيئية والمجتمعية كافة التي تقوم بها الجامعة، وآخرها معاونة الفريق القائم علي مبادرة تجميل أسوار الجامعة من طلاب كلية التربية النوعية والبالغ عددهم 100 طالب وطالبة بمرحلتي الماجستير والبكالوريوس تحت إشراف الدكتورة نهى عبدالعزيز أستاذ الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بالكلية.

وأوضح عبدالحميد، أن رئاسة حي الوايلي سهلت عمل الفريق حيث قامت بمعاونة كلا من المهندس شريف حسيب والمهندس محمد قطب مساعدًا رئيس الحي  بإزالة إشغالات الطريق كافة التي تعوق عمل الفريق؛ فضلًا عن توفير وسائل الإنارة ليلا لمعاونة الفريق في الانتهاء من مشروعه بأسرع وقت ممكن، بجانب توفير وجبات الإفطار للطلاب بما يمكنهم من مواصلة العمل بكامل طاقاتهم.

وأكد عبدالحميد، أن التعاون بين رئاسة حي الوايلي والجامعة لا يقتصر على تلك المبادرة فقد كان هناك تنسيق وتعاون في عدد من المبادرات منها مبادرة "خليك ذي آدم" و مبادرة "انزل..شارك " وغيرها من الأنشطة التي تهدف لخدمة المجتمع الخارجي المحيط بالجامعة وترسخ دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهو ما يتماشي مع فلسفة ونهج الجيل الرابع للجامعات، ويقوم على مبدأ جامعة بلا أسوار.

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