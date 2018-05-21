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الوطن

محامي ترامب: تحقيقات التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية تنتهي 1 سبتمبر

اليوم AM 02:46
كتب: أ ف ب
محامي ترامب: تحقيقات التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية تنتهي 1 سبتمبر

ترامب

أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وتواطؤ روسيا المحتمل مع حملة ترامب ينتهي في الأول من سبتمبر.

وقال جولياني، لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، إن مكتب روبرت مولر المستشار الخاص الذي يقود التحقيق شارك جدوله الزمني قبل ما يقرب من أسبوعين.

ويعتبر ترامب، هذا التحقيق الذي طالما وصفه بأنه حملة موجهة ضده بمثابة بقعة تلطخ رئاسته، ويريد له أن ينتهي، وهي نهاية يبدو أن جولياني يسعى إليها أكثر منه عبر تعليقاته حول نتيجة التحقيق.

وقال جولياني للصحيفة "انت لا تريد تكرارا لانتخابات عام 2016 حيث تصلك في النهاية تقارير متضاربة ولا تعرف كيف أثرت على الانتخابات"، مشيرًا إلى التأثير المحتمل للتحقيق على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في نوفمبر.

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