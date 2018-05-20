جيمي كارتر يسخر من موقف ترامب من الحشود المشاركة في حفل تنصيبه

مازح الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، مساء السبت، الحشد الطلابي الذي استمع إلى خطاب ألقاه في إحدى جامعات فيرجينيا، عندما قال مبتسمًا إن الحشد الذي يستمع إليه يفوق الحشد الذي شارك في حفل تنصيب دونالد ترامب مطلع العام 2017.

وقال الرئيس الديموقراطي الأسبق كارتر، 93 عامًا، في خطاب ألقاه أمام المتخرجين من جامعة ليبرتي في ولاية فيرجينيا "إنه حشد عظيم" قبل أن يكمل "حتى أنهم يقولون لي أنه حشد يفوق -وأنا منزعج لقول ذلك- حشد العام الماضي. لا أعرف ما إذا كان الرئيس ترامب مستعدًا لقبول ذلك".

وهذه الإشارة الساخرة تستهدف رد فعل ترامب على الحشد الذي شارك في حفل تنصيبه في العشرين من يناير 2017، عندما لم يخف امتعاضه من تركيز وسائل الإعلام على أن الحشد الذي شارك في تنصيب باراك أوباما العام 2009 كان أكبر بكثير من حشد العام 2017.

وطلب ترامب من المتحدث باسم البيت الأبيض يومها مارك سبايسر، الرد على هذا التشكيك.

وامام صحافيين أصيبوا بالذهول، أعلن سبايسر بلهجة حادة جدًا ومستغربة أن ترامب جذب حشدًا أكبر، وأن وسائل الإعلام مخطئة، وأن الجدل حول هذا الموضوع انتهى.