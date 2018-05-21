تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| سعد سمير.. صانع مقالب لاعبي الأهلي والمنتخب ضحية لـ"رامز"

اليوم AM 02:51
كتب: عبدالله مجدي
بالفيديو| سعد سمير.. صانع مقالب لاعبي الأهلي والمنتخب ضحية لـ"رامز"

سعد سمير وتريزيجة - رامز تحت الصفر

وقع سعد سمير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وزميله محمود حسن تريزيجه لاعب نادي قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، ضحية برنامج المقالب "رامز تحت الصفر".

هذا الظهور ليس الأول لسعد سمير في برامج المقالب، فقد ظهر سعد عام 2014، في "بركات ملك الحركات" الجزء الثاني، الذي يقدمه محمد بركات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

المعروف عن سعد سمير، أنه دائما ما يصنع المقالب لزملائه فى الفريق والمنتخب، منها مقلب في زمليه أكرم توفيق، حيث نجح في إقناعه أنه يتحدث اللغة الهندية بطلاقة، ويحكي سعد في أحد البرامج التلفزيونية عن حديثه مع أكرم، حيث قام بالحديث بعصبية بكلام غير مفهوم، وكأنه يتحدث الهندية، فرد أكرم توفيق بتلقائية "لا كله إلا الأب والأم".

أما أحمد حجازي، نجم دفاع منتخب مصر، فوقع ضحية هو الآخر لـ"سمير"، ففى أحد اللقاءات، تحدث عن مقلب "سعد"، خلال معسكر للمنتخب بالجابون، حيث علم الأخير بخوف زميله أحمد حجازي من "الصراصير" فأحضر "صرصارًا" ليخيفه.

أما وليد أزارو لاعب الأهلي، فتحدث بأحد البرامج التلفزيونية، عن سعد سمير دائم الضحك، والذي يصنع الكثير من المقالب في زملائه.

أخبار متعلقة

بالفيديو| "رامز" يسخر من سعد سمير: "الإنجليزي بتاعك عامل حادثة"

بالفيديو| "رامز" يسخر من سعد سمير: "الإنجليزي بتاعك عامل حادثة"
بالفيديو| "سعد سمير".. خفة الدم من الملعب لإعلانات رمضان

بالفيديو| "سعد سمير".. خفة الدم من الملعب لإعلانات رمضان
بالفيديو| إصابة سعد سمير "بشرة خير" للزمالك في مبارايات القمة

بالفيديو| إصابة سعد سمير "بشرة خير" للزمالك في مبارايات القمة
الشوط الأول| الأهلي يتقدم على بتروجت برأسية سعد سمير

الشوط الأول| الأهلي يتقدم على بتروجت برأسية سعد سمير
سعد سمير يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام بتروجت

سعد سمير يتقدم للأهلي بالهدف الأول أمام بتروجت

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

بدير عن كأس العالم: اللاعيبة هياكلوا النجيلة وهنروح نأكل النجيلة معاهم

بدير عن كأس العالم: اللاعيبة هياكلوا النجيلة وهنروح نأكل النجيلة معاهم

بالفيديو| نصيحة عبدالملك زرزور لـ"إبراهيم الأبيض" تنقذ "رحيم" من الموت

بالفيديو| نصيحة عبدالملك زرزور لـ"إبراهيم الأبيض" تنقذ "رحيم" من الموت

مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بالغربية بسبب معاكسة فتاة

مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بالغربية بسبب معاكسة فتاة

مقتل "فكهاني" على يد مدرس في المنيا

مقتل "فكهاني" على يد مدرس في المنيا

بالفيديو| سعد سمير.. صانع مقالب لاعبي الأهلي والمنتخب ضحية لـ"رامز"

بالفيديو| سعد سمير.. صانع مقالب لاعبي الأهلي والمنتخب ضحية لـ"رامز"

اختيارات الوطن

الإقامة والانتقالات والنقود.. أهم نصائح "الخارجية" للمصرين في روسيا

الإقامة والانتقالات والنقود.. أهم نصائح "الخارجية" للمصرين في روسيا

تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

بينهم "لحية ياسر جلال".. مسلسلات وبرامج أثارت الجدل في رمضان 2018

بينهم "لحية ياسر جلال".. مسلسلات وبرامج أثارت الجدل في رمضان 2018

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

الأكثر قراءة

عاجل