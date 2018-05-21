بالفيديو| سعد سمير.. صانع مقالب لاعبي الأهلي والمنتخب ضحية لـ"رامز"

وقع سعد سمير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وزميله محمود حسن تريزيجه لاعب نادي قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، ضحية برنامج المقالب "رامز تحت الصفر".

هذا الظهور ليس الأول لسعد سمير في برامج المقالب، فقد ظهر سعد عام 2014، في "بركات ملك الحركات" الجزء الثاني، الذي يقدمه محمد بركات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

المعروف عن سعد سمير، أنه دائما ما يصنع المقالب لزملائه فى الفريق والمنتخب، منها مقلب في زمليه أكرم توفيق، حيث نجح في إقناعه أنه يتحدث اللغة الهندية بطلاقة، ويحكي سعد في أحد البرامج التلفزيونية عن حديثه مع أكرم، حيث قام بالحديث بعصبية بكلام غير مفهوم، وكأنه يتحدث الهندية، فرد أكرم توفيق بتلقائية "لا كله إلا الأب والأم".

أما أحمد حجازي، نجم دفاع منتخب مصر، فوقع ضحية هو الآخر لـ"سمير"، ففى أحد اللقاءات، تحدث عن مقلب "سعد"، خلال معسكر للمنتخب بالجابون، حيث علم الأخير بخوف زميله أحمد حجازي من "الصراصير" فأحضر "صرصارًا" ليخيفه.

أما وليد أزارو لاعب الأهلي، فتحدث بأحد البرامج التلفزيونية، عن سعد سمير دائم الضحك، والذي يصنع الكثير من المقالب في زملائه.