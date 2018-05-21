عاطل يقتل عاملا طعنا بالسكين في الإسماعيلية

لقي عامل معمار مصرعه، قبل قليل، على يد عاطل، بعزبة السلام بمركز ومدينة أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مقتل المجني عليه بعد الاعتداء عليه بآلة حادة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه "و. ش" (35 عاما، عامل معمار) و"محمد.م" (21 عاما، عاطل)، بسبب سير المجني عليه مسرعا بدراجة بخارية، ما تسبب في نشوب مشادة كلامية خوفا على الأطفال.

وأكد شهود عيان أن الجاني أسرع إلى منزله، وأحضر سكينا وطعن بها المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته.

وانتقل على الفور العميد هشام مروان، مأمور مركز أبو صوير، والمقدم أحمد عبدالله رئيس المباحث، وتمكنوا من ضبط المتهم الأول في الواقعة محمد العراقي، بينما تمكن أخوه وصديقاه من الهرب، وجارٍ البحث عنهم.

فيما أمر اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، بفرض كردون أمني حول منزل المجني عليه ومنزل الجاني، مدعومة بمدرعات ومجموعات فض الشغب، تحسبا لأي احتكاكات تحدث بين الأهالي.