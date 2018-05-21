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الوطن

الخولي يستقيل من "الوفد" وينضم لـ"مستقبل وطن"

منذ 58 دقيقة
كتب: سمر نبيه
الخولي يستقيل من "الوفد" وينضم لـ"مستقبل وطن"

المهندس حسام الخولي

قدم المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب "الوفد"، استقالته من الحزب للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب.

وقال الخولي لـ"الوطن"، إنه لم يستطع الاستمرار في الحزب، لعدم رضاه عن شكل إدارة الحزب، و"الفردية في اتخاذ القرارات، فإذا كان من حق رئيس الحزب اختيار الطريقة التي يعمل بها، فهو أيضا من حقه ترك الحزب، واختيار حزب آخر يستطيع أن يقدم الجديد فيه".

وأضاف الخولي، أنه وقَّع استمارة عضوية في حزب "مستقبل وطن"، وسيتولى منصب الأمين العام به، لافتا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة المحترمة التي انضمت وستنضم للحزب، وسيعملون جميعا يدا واحدة الفترة المقبلة لبناءه.

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