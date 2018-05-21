"الأمانات الطبية المتخصصة" تكشف على مليون مريض خلال 3 أشهر

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة العلاجية وتوقيع الكشف الطبي لمليون و151 ألفا و310 مرضى ترددوا على العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الأمانة، خلال الربع الأول من العام الحالي، كما بلغ عدد المرضى بالأقسام الداخلية 79 ألفا و745 مريضا.

وأوضح الدكتور أحمد محيى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه تم إجراء 33 ألفا و989 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للأمانة خلال الفترة ذاتها، كما أجريت 5 آلاف و639 قسطرة للقلب منها العلاجية والتشخيصية، كما تم تقديم العلاج الكيماوي والإشعاعي لـ80 ألفا و909 مرضى.

وأضاف القاصد، أنه تم إجراء مليوني و100 ألف و818 فحصا معمليا وأشعة، بالإضافة إلى عمل 43 ألفا و164 جلسة غسيل كلوى.

يذكر أن مستشفيات الأمانة مجهزة على أعلى مستوى طبى، حيث تحتوى على عدد كبير من الأسرة والحضانات، حيث تحتوى على 3 آلاف و681 سريرا فعالا، و581 سرير عناية مركزة، و145 حضانة مبتسرين، و297 ماكينة غسيل كلوي.