مصدر: المباحث تنكرت في زي صيادين وسائقين للإيقاع بـ"عصابة البروفسيور"

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن ضباط مباحث القاهرة تنكروا في زي سائقين وصياديين للقبض على 3 أردنيين ضمن العصابة المعروفة إعلاميا بـ"عصابة البروفسير"، وذلك أثنناء القبض عليهم قبل هروبهم إلى تركيا.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن المتهمين تمكنوا من الهرب بمساعدة آخرين عقب عرضهم على قاضي المعارضات؛ بعدما تسلقوا سور القسم وفروا هاربين، وتكثف المباحث جهودها للقبض على باقي المتهمين.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية؛ نجحت في القبض على المتهمين الأردنيين الثلاثة "عصابة البروفيسور" قبل هروبهم للقاهرة وجارٍ ترحيلهم إلى مديرية أمن القاهرة.