القبض على عامل بتهمة قتل جاره بسبب "لعب الأطفال" في الصف

قررت نيابة الصف، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس عامل بتهمة قتل عامل آخر، بسبب لعب الأطفال، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت قوات الأمن، تمكنت من ضبط المتهم، بعدما تعدى على المجني عليه بسكين في مشاجرة جمعت بينهما بسبب لعب الأطفال، وكشفت التحريات والتحقيقات التي أشراف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن مشاجرة نشبت بين "سامي. ع" 44 سنة، و"علاء. ع" 29 سنة، بسبب لعب الأطفال، أخرج خلالها الأخير سكينا من ملابسه وطعن جاره في الظهر، بحسب ماء جاء في محضر الشرطة.

وسقط المجني عليه جثة هامدة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المتهم للنيابة التي تباشر التحقيق.