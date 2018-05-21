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الوطن

رفع السعة الاستيعابية لمنطقة السيور بالمطار للحد من الزحام

منذ 12 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
رفع السعة الاستيعابية لمنطقة السيور بالمطار للحد من الزحام

مطار القاهرة الدولي

ذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أنه تم الانتهاء من دراسة رفع السعة الاستيعابية لمنطقة السيور، بمنبى المطار رقم 3 للانتهاء من مشكلة التكدس والزحام، وذلك برفع سعته الاستيعابية قبل نهاية العام الجاري، لتستوعب نحو 6 آلاف حقيبة في الساعة، بدلا من 4800 حقيبة في الساعة، بهدف التخفيف على المسافرين من حدة الزحام بمنطقة "السيور".

وكشفت المصادر، لـ"الوطن"، أنه سيتم العمل بالمنظومة الحالية تبادليا بتشغيل نصف طاقتها، لحين الانتهاء من التجديدات، ولن يتم وقفها بالكامل، حرصا على وقت المسافرين، وللحد من الزحام والتكدس، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المستمرة داخل المطار.

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