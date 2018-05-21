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الوطن

بالصور| اعتماد 190 ألف جنيه لدعم مستشفى "بيلا" المركزي بالمستلزمات

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| اعتماد 190 ألف جنيه لدعم مستشفى "بيلا" المركزي بالمستلزمات

وكيل صحة كفر الشيخ تزور مستشفى بيلا

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، قرر اعتماد 190 ألف جنيه لتدعيم مستشفى بيلا المركزي، لشراء مستلزمات طبية وأدوية، فضلاً عن قرار الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة، بتدعيم المستشفى بأطباء باطنة وعظام.

وأضاف مبروك، أن وكيل وزارة الصحة، زارت المستشفى بصحبة فريق طبي من المديرية على رأسه الدكتور عمرو النحاس، الدكتور وائل سرحان، وكيلا المديرية، الدكتور طارق الشربيني، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، وأجريت جولة تفقدية داخل المستشفى للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، كما استمعت للعاملين وبعض المواطنيين.

وتابع رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه عرض على وكيل الصحة، بعض المشاكل التي تواجه القطاع الصحي بالمركز، واتصلت بالمحافظ الذي وافق على صرف 40 ألف جنيه لشراء مستلزمات، واعتماد 150 ألف جنيه دفعة ثانية يتم صرفها لاحقاً لشراء مستلزمات طبيه أيضاً.

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