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الوطن

الذهب يفقد 8 دولارات بالسوق العالمي اليوم

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
الذهب يفقد 8 دولارات بالسوق العالمي اليوم

أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ليفقد المعدن النفيس أكثر من 8 دولارات مع انحسار المخاوف التجارية.

وتخلى المستثمرون عن حيازة المعدن مع تهدئة التوترات التجارية بين اكبر اقتصادين حول العالم والتراجع عن حرب تجارية وشيكة.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.6% أو ما يوازي 7.30 دولار لينخفض إلى 1248 دولار للأوقية.

وفي الوقت نفسه، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.6% إلى 1285.08 دولار للأوقية فاقداً 8 دولارات من قيمته.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% ليصل إلى 93.923 دولار.

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