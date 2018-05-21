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الوطن

عريقات يدين نقل سفارة باراجواي ويدعو لإنفاذ قرارات القمم العربية

اليوم PM 03:21
كتب: وكالات
عريقات يدين نقل سفارة باراجواي ويدعو لإنفاذ قرارات القمم العربية

عريقات

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم، نقل باراجواي سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعرب عريقات، في بيان له، عن الرفض الفلسطيني القاطع لهذه الخطوة غير القانونية.

وقال: "لقد شهدنا اليوم قيام زعيم سياسي غير مسؤول، مثل رئيس الباراغواي باتخاذ خطوة افتتاح سفارته بمخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، التي كرس من خلالها إضافة عقبة جديدة ومشكلة في وجه تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وأضاف: "بارجواي لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 478 فحسب، بل تنتهك أيضاً كرامة شعوب أمريكا اللاتينية التي كافحت من أجل حريتها وعدالتها وضد القمع".

وأكد عريقات، أن القيادة الفلسطينية على تواصل حثيث مع العديد من الحلفاء الذين تربطهم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وباراجواي وجواتيمالا، من أجل البدء بالخطوات الدبلوماسية الأولى ضد خطوتهم غير القانونية.

ودعا، في هذا السياق، إلى تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية التي اتخذت في عمان، وبغداد، والقاهرة حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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